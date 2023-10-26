لماذا تتعطل الخدمات البنكية مع تطبيق التوقيت الشتوي الليلة؟.. هذه هي الأسباب

كشفت بعض البنوك المصرية، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع حدوث تعطيل في التطبيقات البنكية اليوم الخميس، وفي ماكينات الصراف الآلي ATM عند تغيير التوقيت الشتوي.

لماذا يتم تعطيل الخدمات البنكية اليوم؟

ربما يتساءل البعض، ما العلاقة بين تغييرالتوقيت الشتوي وتعطيل بعض الخدمات البنكية؟، والإجابة هي أن خلال هذا التغيير يحدث تحديث للأنظمة في البنوك، لذا يتأثر البعض بذلك لمدد مختلفة سواء ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين على حسب، كما يمكن عدم حدوث أي عطل.

وأرسلت بعض البنوك لعملائها رسائل نصية، لإخبارهم أنه خلال انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والتغيير للتوقيت الشتوي اليوم، سيحدث تحديث للأنظمة نتيجة التوقيت الجديد، مما سينتج عنه عدم توفر جميع الخدمات المصرفية بشكل مؤقت.

تعطيل خدمات البنوك

ويبدأ العطل بداية من اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023 تقريبًا بداية من الساعة 11 مساء وحتى الجمعة 27 أكتوبر الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي.

ونصحت البنوك العملاء، بالتأكد من ضبط الأجهزة على التوقيت الصحيح قبل إجراء أي معاملات مالية تتطلب كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).

وقال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري، إنه يمكن أن يحدث تعطيل في بعض خدمات البنوك المصرية بشكل مؤقت، ويكون ذلك حسب نظام البنك، إذ يمكن أيضًا ألا يحدث أي عطل.

وأضاف المسؤول المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعطيل ماكينات الصراف الآلي والتطبيقات على الهواتف سيكون عند التغيير للتوقيت الشتوي، أي بعد 12 صباحًا، مشيرا إلى أنه يمكن ألا يحدث ذلك في بعض البنوك، إذ أن الأمر يختلف حسب نظام البنك.