لأول مرة.. ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية RESILLIENT LADY

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل لأول مرة السفينة RESILLIENT LADY وعلى متنها 3387 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية أن ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية التي تشهدها مواني المنطقة الاقتصادية، وجاهزيتها لاستقبال السفن السياحية.

موعد مغادرة السفينة

ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء السبت القادم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء سفاجا.

أجمل السفن السياحية

تعتبر السفينة RESILLIENT LADY المملوكة لشركة VIRGIN VOYAGES واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2022 بإيطاليا وأبحرت فى عام 2023، وتتكون من 17 طابقًا وبها 1408 غرف، و20 مطعمًا، ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفية، وتضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة.

واتخذت إدارة ميناء بورسعيد السياحي جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من والى الميناء في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، السفينة السياحية، والتقى طاقمها واستمع لشرحا حول برنامج الزيارة وعدد وجنسيات الركاب، و الترتيبات التي تم اتخاذها من هيئة قناة السويس لتوفير كافة سبل الراحة لروادها.

وتبادل محافظ بورسعيد الدروع مع قبطان السفينة، لتوطيد العلاقات بين بورسعيد والجانب الأجنبي.