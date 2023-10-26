مواعيد فتح المخابز في البحر الأحمر بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. اعرفها

يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، في الثانية عشر منتصف الليل، بحسب قرار مجلس الوزراء، بتأخير الساعة نحو 60 دقيقة، وحددت شعبة مخابز البحر الأحمر مواعيد فتح المخابز في التوقيت الشتوي الجديد.

فتح مخابز البحر الأحمر في التوقيت الشتوي

وكشف محمود الخولي رئيس شعبة مخابز البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن موعد العمل وفتح المخابز في التوقيت الشتوي الجديد يبدأ من غدا الجمعة أول أيام عمل بالتوقيت الشتوي، وتبدأ مخابز البحر الأحمر فتح أبوابها للمواطنين في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت الشتوي الجديد.

ولفت «الخولي» إلى أن الساعة الخامسة صباحًا هو موعد فتح نظام ماكينات صرف العيش بالبطاقة حسب تعليمات وزارة التموين، وهو ما يسمح به لفتح سيستم صرف العيش.

في السياق، قال شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، إن جميع مخابز البحر الأحمر تخضع الرقابة التموين بواسطة لجان من مفتتشي التموين وإدارة الرقابة التجارية للتأكد من انتظام سير العمل، وعدم وجود شكاوى من المواطنين والتزام مخابر البحر الأحمر بتعليمات وزارة التموين.