«مخابز البحر الأحمر»: ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات

أعلن محمود الخولي، رئيس شعبة مخابز البحر الأحمر، دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة، لاستكمال مسيرة الإنجازات.

مشروعات الطرق

وذكر رئيس الشعبة، أن مواطني البحر الأحمر يدعمون الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات في المحافظة، والتي بدأت بمساكن الروضة والقضاء على العشوائيات و تطوير الطرق، مضيفا «كنا بنسافر القاهرة في 7 ساعات، وبسبب تطوير الطرق وإنشاء طريق الجلالة، انخفض الوقت إلى 4 ساعات فقط».

إنجازات الرئيس السيسي في البحر الأحمر

يذكر أن محافظة البحر الأحمر شهدت عددا من المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في مختلف المدن، منها مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات ومحطات تحلية المياه ومحطات طاقة الرياح، وتطوير موان، وتطوير وافتتاح مطارات، ومشروعات خدمية وصرف صحي.