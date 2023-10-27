الأوراق المطلوبة لاعتماد الدرجات العلمية من جامعات خارج مصر.. اعرفها

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، تفاصيل الأوراق المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية المختلفة من قبل المجلس، والتي يحصل عليها الطالب من جامعات أجنبية خارج مصر.

اعتماد الدرجات العلمية

وأوضح الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادة عنه انه للاطلاع على المستندات المطلوبة والمقابل المادى لإجراءات المعادلة، يرجى زيارة بوابة المجلس الأعلى للجامعات ثم الدخول على «الخدمات الإلكترونية» ثم «معادلة الدرجات العلمية».

المستندات المطلوبة وطرق التقديم

- لتقديم طلب المعادلة يتعين الضغط على "تقديم طلب معادلة جديد" واستكمال الاجراءات على النظام الالكترونى حتى نهايتها.

- يتم طباعة تقرير طلب المعادلة ثم ارساله مرفق به أصول المستندات أو صورة موثقة منها أو صورة طبق الاصل منها (وهى عبارة عن صورة ضوئية ابيض وأسود من المستندات مستوفية التصديقات ومختوم عليها بختم صورة طبق الاصل حى وأصلى)+ إيصال سداد المقابل المادى للإجراءات.

- يتم الإرسال بالبريد السريع على العنوان التالي:

إدارة المعادلات - المجلس الأعلى للجامعات - مبنى جامعة القاهرة - الجيزة.

ولا تبدأ الإجراءات إلا بوصول الطلب للمجلس الأعلى للجامعات.

(التقديم للمعادلة الكترونيا وارسال الاوراق بالبريد ولا يتم التقديم شخصيا بمقر المجلس).