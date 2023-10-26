«الأعلى للجامعات» يجتمع السبت لمناقشة مواعيد الامتحانات بالكليات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ، الاجتماع الدوري للمجلس في رحاب جامعة الإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وقيادات الوزارة لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.

المجلس الأعلى للجامعات

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، إنّ الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات أبرزها متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2023 والعام الجامعي الجاري، والتشديد على مواعيد امتحانات الميدتيرم، وتأكيد ضرورة الاستعداد لها.

وأضافت المصادر أنّ المجلس سيؤكد المواعيد المقررة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، ومواعيد امتحانات الميدتيرو ومواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر تنفيذها، خلال الفصل الدراسي الأول، وتأكيد انتظام العملية التعليمية والمحاضرات والانتهاء من رفع المقرارات الدراسية والتدريبات عبر المنصات التعليمية المختلفة.