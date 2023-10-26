موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. تطبق بأثر رجعي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية حزمة من مبادرات الحماية الاجتماعية، من أبرزها كانت زيادة العلاوة الاستثنائية لمستفيدي ومستحقي المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300، وذلك خلال زيارته لافتتاح عدد من المشروعات القومية بقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.

الحماية الاجتماعية

وينتظر أصحاب المعاشات زيادة قيمة المعاشات بداية من شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي لشهر أكتوبر أيضًا، وفقا لما صرح به اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بيان رسمي له.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

ونرصد في السطور التالية، قيمة المعاشات بعد إقرار زيادتها، وهي كالآتي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

طرق صرف المعاشات

ووفقا للقانون رقم 148 بالتأمينات الاجتماعية، يصرف المعاش في اليوم الأول من كهر شهر جديد، وبهذا سيتم الصرف يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر المقبل، بعدة طرق، وهي:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.