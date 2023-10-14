موعد وأماكن صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023.. متى تطبق الزيادة الجديدة؟

بعد الزيادة الجديدة في المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن»، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، وما إذا كان سيتم صرفها بالزيادة المقررة.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية، آخر تطورات صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، طبقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023

وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والصادر برقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر، وعليه يتم صرف المعاشات لشهر نوفمبر 2023، على مدار 6 أيام تبدأ من 1 نوفمير 2023 وتستممر حتى اليوم السادس من الشهر نفسه.

أماكن صرف المعاشات

وتوفر هيئة التضامن الاجتماعي، عددا من المنافذ التي يمكن من خلالها صرف المعاشات، وهي كالتالي:

- البريد المصري.

- البنوك التجارية وبنوك القرى.

- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

- منافذ شركة فورى.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

وهناك مجموعة من الطرق التي ميكن من خلالها الاستعلام، عن المعاشات والزيادة التي شملتها، وفقًا لما قدمته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2- إدخال اسم المستخدم صحيح المستفيد من المعاش.

3- إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

4- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

5- بعد ذلك ستلاحظ ظهور قيمة المعاش بالزيادة المقررة.

وقد أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة إن زيادة المعاشات الجديدة، لازالت في انتظار انعقاد مجلس النواب وصدور القانون الخاص بها، مشيرًا إلى أن استحقاق تلك الزيادة ستكون بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفمبر 2023 بعد انعقاد المجلس.