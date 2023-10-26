خبير علاقات دولية: اجتياح إسرائيل لقطاع غزة سيخلف خسائر فادحة

قال طارق البرديسي محلل سياسي وخبير العلاقات الدولية، إن الانقسام بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي، سببه الفشل والإخفاق في الأحداث الأخيرة، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية نفذت عمليات تعتبر معجزة على المستوى الاستخباري والعسكري والأمني والمستويات السياسية، مرجعا السبب إلى العقيدة والإيمان، وأن التاريخ سيتوقف طويلا أمام ما حدث في عمليات السابع من أكتوبر.

نظرة إلى الاجتياح البري لغزة

وأضاف البرديسي خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «فيما يتعلق بالاجتياح البري لقطاع غزة، فإن نتنياهو واضح بخصوص الجبن والإحجام من جيش الاحتلال، لأن الخسائر ستكون فادحة والفواتير باهظة، وبالتالي فإن هناك تلكؤ وتخبط إسرائيلي من الاجتياح، لأن عناصر المقاومة عندما هاجمت حققت نجاحات كبيرة، فما بالنا في موقف الدفاع، سيكونون أقوى وهم متخدنقون في أنفاقهم وسيكبدون العدو أضرارا لا قبل له بها».

جيش الاحتلال ضعيف في الاشتباك

وتابع أنّ الجيش الإسرائيلي يمكنه تنفيذ ضربات جوية أو القصف من داخل الدبابات والجدر المحصنة، ولكن في الالتحام البشري والتواجد على أرض المعركة فإنه بائس وضعيف الأداء وشديد التواضع في القتال.

وأكد، أن الجيش الإسرائيلي يحاول تنفيذ العدوان والضربات سريعا حتى يلملم أشلاء الكرامة التي تبقت لديه عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الجاري.