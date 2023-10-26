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بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو خروج المحتجزين الأمريكيين من غزة بأمان

كتب:

منى صلاح
07:06 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

أفاد بيان مُذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجريا اتصالاً هاتفياً لبحث مسألة المحتجزين الأمريكيين، في قطاع غزة.

سبل الخروج الآمن للأجانب من قطاع غزة

ووفقاً لـ«القاهرة الإخبارية»، فإنَّ بايدن ونتنياهو، بحثا سبل الخروج الآمن للأجانب الراغبين في مغادرة قطاع غزة، ليؤكد بايدن لـ نتنياهو أهمية إحلال سلام دائم مع الفلسطينيين.

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بقلم منى صلاح