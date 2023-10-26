باحث سياسي عن الاجتياح البري لغزة: نتنياهو يحاول أن يكون صاحب الكلمة العليا

أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية»، في بث مباشر لها، ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ دقائق، عن اجتياح قواته بريا لقطاع غزة، وتوغله الكبير نسبيا في القطاع خلال ساعات الليل.

أبو سمية: الاجتياج بسبب محاولات «نتنياهو» الدائمة الإنفراد بالقرار

وعلق باسم أبو سمية، الكاتب والباحث السياسي، على عملية التوغل الكبيرة في غزة، قائلا إنها جاءت بسبب محاولات «نتنياهو» الدائمة أن يكون بمفرده صاحب الكلمة العليا في اتخاذ القرار، مضيفا: «لأنه لا يعبأ للآخرين ولديه مجموعة من المؤيدين لأفكاره، وكذلك بصفته القائد للقوات الإسرائيلية، وهذا هو السبب وراء أن الولايات المتحدة سارعت إلى الضغط عليه لعدم اتخاذ قرارات أو مغامرات غير محسوبة العواقب».

الاجتياح البري لقطاع غزة ورقة ضغط

الاجتياح البري لقطاع غزة من قوات الاحتلال الاسرائيلي يمكن أن تشكل ورقة ضغط، أو تفاوض وهدنة، فالولايات المتحدة ضغطت على جيش الاحتلال باتجاه وقف التوغل البري الإسرائيلي، لإفساح المجال لـ مساعي تبذلها عدة أطراف من أجل الحصول على تحرير للرهائن مقابل الوقف الكامل أو تغيير شكل التوغل البري، بحسب أبو سمية.

وتابع الباحث والكاتب السياسي، في مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقنية زووم: «ربما يتراجع نتنياهو عن هذا الاجتياح، في مقابل أن تكون الولايات المتحدة أنجزت ما تريده من تحرير الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين.. وهذا ما يمكن أن يغير عمليا من شكل التوغل البري».

واستطرد، أنه في هذه الحالة، أي قبول نتنياهو بالشروط الأمريكية، سيضعه في موقف محرج لأمد طويل وربما يثير الغضب الشعبي والرسمي في دول الإقليم على نتنياهو، ويعطل الحلم الاستراتيجي بتطبيع العلاقات مع دول الخليج، على حد وصف الإدارة الأمريكية.