ما هي أدوات الإعلام الغربي خلال تغطية أحداث غزة؟.. 3 مدارس في الصحافة الصفراء

تحدث الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، عن التغطية الإعلامية والإخبارية لما يحدث في قطاع غزة منذ وقوعها، قائلا إن المدرسة الغربية في التغطية الإعلامية حول الأحداث في غزة قائمة على صناعة الكذب والتضليل والتزيف، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي وأغلب قادة الاتحاد الأوروبي قاموا بزيارات فورية إلى الجانب الإسرائيلي.

أدوات الإعلام الغربي في تغطية أحداث غزة

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الصباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الإعلام الغربي يعتمد على عدة أدوات في التغطية لأحداث غزة، ليس فقط الكذب بل التضليل والانحياز المطلق للرواية والسردية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الإعلام العربي يمارس دوره الحقيقي في التغطية، ولكنه يفتقر لكثير من الأدوات لمخاطبة الخارج والرأي العام الخارجي للشعوب وليس القادة والسياسيين كون موقفهم واضح ومنحاز منذ اللحظة الأولى.

مدارس في التغطية الإخبارية

وتابع: «هناك مدرستين في التغطية الإخبارية، إحداهما المدرسة السوفيتية وتصف الإعلام بمنحاز أو مُحرض، بينما المدرسة الأخرى هي الأمريكية الأوروبية تعتبر أكثر غرابة إذ يتحدثون عن الحيادية والموضوعية وأهمية أن يكون الإعلام غير منحاز»، مشيرا إلى أن المدرسة الثانية تطبق النظرية السوفيتية حول كل الأحداث التي تتعلق بالوطن العربي.