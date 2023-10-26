«الصحفيين الفلسطينيين»: لو ربع ما في غزة حدث بمكان آخر لوقف الجميع متصديا

قالت شروق أسعد، عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يوصف، فقوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 3000 طفل فضلا عن أكثر من 1500 من النساء، مشيرة إلى أن هناك مليون ونصف نازح فلسطيني وفوق 70 ألف منزل دمرته القوات الإسرائيلية، يأتي ذلك علاوة على المجازر الكبيرة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني والمستشفات التي تُقصف وحصار شديد لأهالي غزة.

إهدار دماء الفلسطينيين أمرا بسيط

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»، أنه لو حدث ربع ما يحدث بغزة في أي مكان آخر في العالم لوقف الجميع متصديا، مؤكدة أنه لا أحد يتحدث عن ما يحدث بغزة وكم الأطفال الذين يموتون كل يوم، وهناك قرارات دولية لدعم إسرائيل وكأن إهدار دماء الفلسطينيين أمرا بسيط لا يهم بالنسبة لهم، وهذا مؤلم ولا إنساني.

دعم العالم لإسرائيل أمرا خطيرا

وتابعت، أن دعم العالم لإسرائيل أمرا خطيرا، إذ كأنه يشير إلى أن الحرب تدور بين المواطن العربي المسلم صاحب الشر والمتخلف وبين المواطن الغربي الأبيض المتحضر.