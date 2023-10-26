«مستقبل وطن» يوزع مستلزمات المدارس مجانا على غير القادرين في صقر قريش

سلمت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة نصر ثالث، طلاب مدارس منطقة صقر قريش بمحافظة القاهرة، الإبتدائي والإعدادي من الأيتام وغير القادرين 200 زي مدرسي، وذلك في إطار مبادرة لتوزيع ملابس ومستلزمات المدارس بالمجان على الأسر والفئات الأكثر احتياجا.

وقال النائب ناجح جلال عضو مجلس الشيوخ أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إنه تم استهداف الفئات الأكثر احتياجا وسط فرحة كبيرة من الأطفال وذويهم بالدور الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن.

وأكد الدكتور عماد نجيب أمين ذوى الهمم بأمانة مدينة نصر ثالث، إن هذا العمل يأتي فى إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه حزب «مستقبل وطن»، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك من خلال إطلاق عدد من الحملات المستمرة للحزب للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وشاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز العياط، إدارة العياط التعليمية، في تكريم الطلبة الفائزين ببطولة الكاراتية للمراحل التعليمية الثلاث على مستوى مركز شباب العياط.