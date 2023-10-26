رئيس جامعة سوهاج: نستعد لافتتاح كلية الدراسات العليا والبحوث

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج التجهيزات النهائية لمبنى كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية «بنظام الساعات المعتمدة»، وذلك استعدادًا للزيارة الميدانية من لجنة المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة بها، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، وعدد من مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

افتتاح كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

وأكد «النعماني» أن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ستكون آحد أهم المراكز المتخصصة والأولى من نوعها في صعيد مصر لدراسة المشكلات البيئية، ووضع حلول جذرية لها، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن الكلية تهدف إلى إعداد كوادر بحثية ومهنية مؤهلة لخدمة المجتمع.

إنهاء تجهيزات مبنى كلية الدراسات والبحوث

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية أنه خلال الجولة وجه رئيس الجامعة بضرورة إنهاء كافة التجهيزات وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وذلك استعدادًا للزيارة، مضيفاً أن من أهم أهداف إنشاء هذا المركز هو دراسة المشكلات البيئية وإيجاد حلول لها، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية وتنميتها، والعمل علي التفاعل مع القضايا البيئية الإقليمية والعالمية، والسعي لتنمية الشراكات مع مختلف المؤسسات المناظرة، هذا بالإضافة للتعاون مع الجهات المستفيدة في سوق العمل.