جامعة سوهاج تبحث تفعيل برامج دراسية جديدة

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، للمتابعة الأكاديمية للبرامج المشتركة، وآليات العمل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود شومان نائب رئيس الجامعة المصرية للشئون الأكاديمية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

مناقشة البرامج الحديثة بالجامعة

وفي بداية الاجتماع وجه الدكتور حسان النعماني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه اللامحدود للجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، ومدى النجاح الذي حدث بها، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة تراعي التطورات العالمية من خلال البرامج الحديثة التي تؤدي الي اعداد خريجين مؤهلين على التعامل مع التقنيات المتقدمة، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

1020 طالب بالبرامج الخاصة

وأوضح «النعماني»، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات الهامة ومنها وضع اللوائح والقوانين لتفعيل عدد من البرامج الجديدة واعتمادها من المجلس الاعلي للجامعات، بهدف تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، ومناقشة تطور أعداد الطلاب الملتحقين، حيث بلغ عددهم حتى الآن 1020طالب وطالبة، والعمل علي زيادة أعداد الملتحقين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور هشام عبد السلام ان الاجتماع ناقش ايضاً الجوانب الاقتصادية والمالية المشتركة، وتكلفة رسوم المقررات والساعات المعتمدة، ومنح الشهادات العلمية المشتركة، حيث تمنح الجامعة المصرية درجة البكالوريوس ودبلوم الدراسات العليا والماجستير بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، و إدارة الأعمال، مشيدًا بدور الجامعة ودعمها المستمر والدائم في تذليل كل العقبات التي تواجه سير العمل.

وفي ختام الاجتماع وقع كلاً من الدكتور حسان النعماني والدكتور هشام عبد السلام اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين بشان تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع من الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني كلاً من الدكتور هشام حسن عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور رأفت إبراهيم عميد كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال، الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام جامعة عين شمس وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة سوهاج.