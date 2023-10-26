مواعيد الدراسة في جميع المحافظات مع بدء التوقيت الشتوي.. متى يدخل الطلاب؟

بالتزامن مع بداية التوقيف الشتوي، الذي يُطبق خلال الساعات المقبلة، يبحث أولياء الأمور عن مواعيد الدراسة في جميع المحافظات مع بدء التوقيت الشتوي، وذلك وفقًا لما حدده القانون بعد 6 أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي، ويجري اليوم، تأخير الساعة 60 دقيقة، فعندما تكون الساعة 12 صباحًا ستصبح 11 مساءً.

مواعيد الدراسة في جميع المحافظات مع بدء التوقيت الشتوي

وعن مواعيد الدراسة في جميع المحافظات مع بدء التوقيت الشتوي، يذهب الطلاب لمدارسهم بتأخير ساعة عن الموعد المعتاد، إذ يجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي، وفق قانون أقره مجلس النواب، وكانت الحكومة قد طبقت العمل بالتوقيت الصيفي، في الخميس الأخير من شهر أبريل الماضي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي في مصر؟

واستمر العمل في التوقيت الصيفي 6 أشهر لينتهي اليوم، وحينها تصبح الساعة بدلًا من 12 صباحًا، 11 مساءً، وذلك بهدف زيادة أوقات الشغل والفعاليات لتوفير الكهرباء والطاقة.