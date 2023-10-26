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سقوط 17 شهيدا في غارة إسرائيلية قرب مستشفى الأمل بغزة

كتب:

هانى حسن
01:43 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بسقوط أكثر من 17 شهيدا في غارة إسرائيلية قرب مستشفى الأمل بغزة، وأن الاحتلال دمر برجا سكنيا في حي تل الهوى جنوب غرب غزة.

وأضافت أن سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل إثر نفاد الوقود.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أعلنت فى وقت سابق، عدم قدرتها على تقديم الخدمات للنازحين في غزة.

 وكانت «أونروا» حذرت أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي، بسبب نقص إمدادات الوقود في وقت تتصاعد الدعوات إلى وقف إطلاق نار إنساني.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.  

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بقلم هانى حسن