قطع المياه عن مناطق في الدقهلية السبت المقبل.. 9 ساعات متواصلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، انقطاع المياه السبت المقبل، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، في بعض مناطق محافظة الدقهلية، بسبب القيام ببعض الأعمال.

أماكن قطع المياه في الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: «قرى بهوت، والعاصية، وحماد، وكبريت، ومنشية البدراوي، وعزبة الصدر، والسكن، والرغام، وأبو أحمد.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأوضحت الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن تلك المناطق، بسبب تنفيذ أعمال صيانة على خط مياه قطر 10 بوصة، المغذي لقرية العاصية التابعة لمركز نبروه.

وأكدت الشركة على المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.