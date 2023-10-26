وزير العدل يبحث مع سفير كازاخستان التعاون القضائي بين البلدين

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر اللقاء سكرتير أول السفارة، وقنصل سفارة جمهورية كازاخستان، ومساعدا وزير العدل للتعاون الدولي، والاعلام.

ورحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، خاصةً في مجالات التقاضي الإلكتروني وتنفيذ الاحكام بين البلدين.

ومن جانبه عبر السفير الكازاخستاني عن سعادته باللقاء، مُشيدا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، مُبديا تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.