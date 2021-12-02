وزير العدل: الرئيس وجه بتحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات للمواطن

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن محافظة الدقهلية كانت دائما مميزة، و«أحمل لكم الكثير من استقبالكم المليء بالحب»، مؤكدا على أن إنشاء محكمة بني عبيد الجزئية كانت نتيجة تكاتف وتكامل مؤسسات الدولة الثلاثة «التنفيذية - التشريعية - القضائية»، وتوقفت الأمور بعض الشيء، إلا أن من سعى إلى إنهاء إجراءات المحكمة وأن ترى النور هم أعضاء مجلس النواب، واستطعنا معا أن نتغلب على المشكلة التي كانت موجودة، وهي نتاج تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة مع السلطة القضائية، وأصدرت القرار بأن يبدأ العمل في المحكمة بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.

افتتاح محكمة بني عبيد الجزئية

جاء ذلك خلال لقاء المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع القضاة، عقب افتتاح محكمة بني عبيد الجزئية بمحافظة الدقهلية، في حضور عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة والقيادات التنفيذية.

تكليفات الرئيس بتحسين المنظومة القضائية

وأضاف وزير العدل في كلمته، أن إنشاء محاكم جديدة يأتي في إطار التكليف الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تحديث المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدا على أن التطوير ليس المباني فقط، ولكن أيضا في آلية العمل وإدخال التقنيات الحديث، وميكنة العمل في المحاكمة، وأصبح المحامي يمكنه رفع الدعوى المدنية وهو في مكتبه.

استخدام تقنيات حديثة في الشهر العقاري

وأكد على تطوير التقاضي من خلال تقنيات حديثة وتطوير الخدمات المقدمة المواطنين مثل خدمة الشهر العقاري، وزيادة عدد المكاتب، وتطوير العمل بالشهر العقاري وتحويلها لآليات مميكنة.

وأوضح أن المحامين شركاء القضاة في إقامة العدل، ولا بد من عمل استراحة لائقة، مضيفا «سأكلف المستشار ربيع قاسم بتأثيث تلك الاستراحات مثل استراحات القضاة».