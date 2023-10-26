أمانة «مستقبل وطن» بالفيوم تناقش الاستعدادات لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

عقدت هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، برئاسة النائب عبد القادر الجارحي أمين عام الحزب بالمحافظة عضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا لجميع أمناء المراكز، وأعضاء هيئة المكتب، والتنظيم، لمناقشة وبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة وعضو مجلس النواب، والدكتورة مرڤت عبدالعظيم أمين المرأة بالحزب وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وناقش الاجتماع، استعدادات أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، للاستحقاق الانتخابي المقبل، وسبل دعمه لمرشحه الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لدعمه لتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية.

الوقوف صفًا واحدًا خلف السيسي

وأكد أمين عام الحزب، خلال الاجتماع، ضرورة دعم أمانة الحزب للدولة، مُطالبًا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصر منذ توليه الحكم قبل 10 سنوات وحتى الآن.

توعية المواطنين بالمشاركة السياسية

وشدد على أنّ المرحلة المقبلة، تستلزم بذل المزيد من الجهود من كافة أعضاء الحزب في مختلف المراكز، مؤكدًا ضرورة التواجد بين المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات القادمة خصوصًا الانتخابات الرئاسية.

تفاعل حقيقي مع المواطن

وأكد الجارحي، ضرورة تحقيق تفاعل حقيقي مع المواطن بالشارع، مُطالبًا الأعضاء بضرورة الحشد وأن تكون أمانات الحزب بالمحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال والمشاركة في كافة الاستحقاقات المُقبلة.

تكثيف لقاءات التوعية بالقرى

ووجه أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، بضرورة زيادة وتكثيف عقد اللقاءات التوعوية في مختلف القرى بجميع مراكز المحافظة من خلال مشاركة كافة أمانات الحزب لزيادة التوعية لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية، وإرسال رسالة للعالم أجمع، بتماسك الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف الرئيس.

التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على ضرورة التأكيد ودعم موقف الدولة المصرية شديد الوضوح والرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين قسريًا من قطاع غزة حفاظًا على القضية الفلسطينية والأمن القومي لمصر، فضلًا عن دعم كافة قرارات رئيس الجمهورية بهذا الشأن، وتأكيد دعم الأهالي في غزة ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليهم.