«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن تحذيرات السيسي من اجتياح بري لغزة

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس فرنسا بالأمس، بعنوان «السيسي: نحذر من اجتياح بري لغزة».

أهمية تحذيرات الرئيس السيسي

وأكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت ضرورة انتباه العالم للتحذيرات المصرية التي تخرج عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تثبت صحتها بعد مرور الوقت، فمثلا في نوفمبر 2022 بعد الانتخابات الإسرائيلية حذرت مصر من أن تكون حكومة متطرفة سينعكس بشكل سلبي على القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «رصدنا تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال آخر عام ونصف مع وزير الخارجية حول القضية الفلسطينية، ووجدنا أنه كان من الضروري الانتباه لتلك التصريحات، وما تحمله من تحذيرات، فلو كان جرى الانتباه لها لما وصلنا إلى كل هذا الانفجار الحادث في قطاع غزة».