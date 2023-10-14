جلسة حوارية لمستقبل وطن بالفيوم لحث الشباب على المشاركة في انتخابات الرئاسة

نظمت أمانة الشباب بحزب «مستقبل وطن» بالفيوم، جلسة حوارية بعنوان «من الشباب للشباب» في قرية الغرق بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، استكمالًا لجلسات الحوار الوطني وتوعية الشباب، ضمن خطة الأمانة بقيادة أحمد أشرف الجندي أمين شباب المحافظة، لزيادة حملات التوعية لدى الشباب بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية.

وشملت الفاعلية تنظيم جلسة حوارية بحضور عدة قيادات شبابية ممثلين للقرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية بقرية الغرق بمركز إطسا.

وأكد قيادات أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن اعتزازهم بالدور الوطني، الذي يؤديه الشباب، سواء في العمل المجتمعي، أو فيما يخص تطوير الذات والإيجابية في المجتمع.

دور الشباب في المشاركة السياسية

وتناولت الجلسة الحوارية العديد من الموضوعات الهامة التي تمس الشباب أبرزها:

تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأهمها الانتخابات الرئاسية.

أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الفترة الحالية.

الفرص التي تقدمها الدولة ممثلة وزارة الشباب والرياضة من دورات تدريبية أو خطط أو برامج تأهيلية أو نماذج محاكاة وبرلمان أو معسكرات تدريبيه وترفيهية.

الفرص التي تقدمها أمانة شباب محافظة الفيوم من دورات وكورسات تدريبية وترفيهية والتأهيل السياسي.

متابعة مشروعات حياة كريمة

كما تناولت الجلسة تسليط الضوء حول أبرز وأهم المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في نطاق الوحدة المحلية الخاصة بهم، وآليات المتابعة والرقابة الشعبية الحقيقية من الشباب .

كما امتلأ الحوار بالعديد من التساؤلات والتعقيب والمناقشة الإيجابية من الشباب والشابات المشاركين.

وفي ختام الحوار تم تكريم بعض النماذج الشبابية بالقرى تقديرًا لجهودهم بالعمل المجتمعي والخيري بالوحدة المحلية، مؤكدين على إنّ الشباب هم صمام الأمان، وقوة للأوطان، وهم عُدَّة الأمم وثروتها وقادتها .