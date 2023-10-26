«تعليم الجيزة» توجّه المدارس بالاستعداد لامتحانات شهر أكتوبر

أجرى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، زيارة تفقدية إلى إدارتي الدقي وشمال، تفقد خلالها جاهزية مبنى التوسعات بمدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب الإعدادية بنين، من أثاثات ودهانات وفناء، وأشاد بالجهد المبذول للانتهاء من تسليم المبنى.

امتحانات شهر أكتوبر

وتفقد سلومة الفصول الدراسية والمعامل، كما حضر حصة خاصة بالمكتبة، وأكد ضرورة الاستعداد لامتحانات شهر أكتوبر، كما ناقش الطلاب بشأن التوعية بالمجهودات المبذولة من القيادة السياسية بمصر للارتقاء بالاقتصاد وبالتنمية المستدامة.

الفصول الدراسية

ووجّه وكيل وزارة التعليم في الجيزة، بسرعة الانتهاء من تسليم المبنى، وأثنى على الجهود المبذولة في المدرسة الأساسية من حيث النظام والكثافات، من خلال تفقده الفصول الدراسية والمكتبة والمعامل، والتحاور مع الطلاب عن الإنجازات والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية.