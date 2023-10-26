ضربة جديدة للأهلي قبل صدام صن داونز بسبب إمام عاشور

تخلف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران فريقه الأخير، صباح اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا.

تأهيل إمام عاشور على هامش مران الأهلي

وخضع إمام عاشور لبرنامج تأهيلي في الأهلي، تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل، ليغيب عن المران الجماعي قبل مواجهة صن داونز، الجنوب أفريقي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي الدوري ‏الإفريقي، في نسخته الأولى داخل القارة.‏

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، ‏يوم الأحد المقبل في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة 1 نوفمبر.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد إقصاء فريق سيمبا في ربع النهائي، ‏بالتعادل في تنزانيا 2-2 والتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.‏