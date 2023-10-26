الحكومة: بدء العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف الليل

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ الليلة، عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنّه «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة».