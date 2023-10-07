موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. هل يستمر لفصل الشتاء؟

فعَّلت الحكومة المصرية هذا العام، نظام العمل بالتوقيت الصيفي، بعد عدة أعوام من وقف العمل به، وهو ما أحدث ضجة حول العمل به لكونه غير مفضل بالنسبة للكثيرين، ويغيِّر نظام وروتين اليوم، ومع قرب قدوم فصل الشتاء ينتظر الكثيرون موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

وطبقت الحكومة التوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي يوم 28 أبريل 2023، عند الساعة 11:59 دقيقة، وجرى حينها تقدم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا، بدلاً من 12، إلا أن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي لا يرتبط ببداية فصل الشتاء كما يعتقد البعض، لكون الأمر محسوما بقانون أقره مجلس النواب قبل بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

قانون التوقيت الصيفي

وفقا لمشروع قانون التوقيت الصيفي، فإنّ موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر من المقرر أن ينتهي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام الحالي 2023 الموافق 26 أكتوبر 2023، وتحديدًا عند الساعة 11:59 مساءً، وحينها يجري تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 11 بدلا من 12، وبذلك يفصلنا عن انتهاء التوقيت الصيفي أيام قليلة حوالي 19 يوما بالتحديد.

وجرت العادة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر وعدة دول لكونه يساهم في توفير الطاقة، إلا أنه جرى إلغاؤه من قبل الحكومة المصرية في عاميّ 2015 و2016، ليعود العمل به مرة أخرى مطلع العام الحالي وتحديدًا في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام بعد موافقة من مجلس النواب.

خطوات تغيير الساعة مع انتهاء التوقيت الشتوي

ويواجه البعض عدة مشكلات متعلقة بالتغيير التلقائي لساعات الهواتف وساعات الأجهزة المحمولة مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، ولجأ البعض إلى التغيير اليدوي لساعة هاتفه، ويمكن أن تتغير الساعات تلقائيا مع عودة العمل بالتوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، في حال اتباع الخطوات التالي:

- تأكد من ضبط خيارات «التاريخ والوقت» على «ضبط تلقائي».

- إذا كان الهاتف مغلقًا في وقت التغيير عليك أن تحدثه بمجرد تشغيله.

- إذا كان هاتفك قديما في هذه الحالة تحتاج إلى تحديث الوقت يدويًا، باتباع الخطوات التالية:

- اذهب للإعدادات.

- اضغط على خيار «عام».

- عند التمرير إلى أسفل، تجد التاريخ والوقت.

- ألغِ تحديد الخيار Set Automatically إذا تم تحديده.

- انقر فوق الوقت المعروض وأدخل الوقت الذي تريد تعيينه وحينها تلاحظ تغير الوقت.