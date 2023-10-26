مواصفات امتحان الفيزياء والكيمياء والأحياء للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفة الورقة الامتحانية للاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي لمواد العلوم «فيزياء - كيمياء - أحياء»، لاختبارات شهري أكتوبر ونوفمبر.

ضوابط أسئلة امتحانات العلوم

وأوضحت أن الضوابط العامة للورقة الامتحانية تتضمن 10 أسئلة إجبارية لكل سؤال درجة واحدة، ومن الإجابة على الورقة الامتحانية 30 دقيقة شاملة الإجابة ووقت المراجعة، على أن تتضمن الأسئلة الموضوعية والاختيارية.

وأشارت إلى أن عدد المفردات 8 مفردات 1 درجة لكل مفردة بواقع 8 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل الشرح الوصف السبب، ماذا يحدث لو عبارة عن مسألة 2 مفردة بواقع درجة لكل مفردة بإجمالي درجتان.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية، وكل ما يندرج تحت عنوان ( مزيد من المعرفة) ، مضيفة أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر توضع نهاية حتى الأسبوع الرابع طبقا لتوزيع المنهج، أما امتحان شهر نوفمبر حتى نهاية الأسبوع الثامن طبقا لتوزيع المنهج المعتمد المرسل إلى المديريات التعليمية والموجهين.