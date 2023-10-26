كشفت وزارة النقل تفاصيل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، موضحة أنّ الخط يأتي في إطار تطوير منظومة النقل كاملة والربط مع مختلف المناطق اللوجستية الجاري إنشاؤها، في إطار جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يضم 3 مشروعات مهمة، كما يلي.

- الأول عبارة عن إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي، وربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لطول 67 كيلومترا من خط الواحات.

- الثاني عبارة عن ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديدات السكة لخط «بشتيل - الاتحاد» بطول 90 كيلومترا، وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «الاتحاد - إيتاي البارود» بطول 27 كيلومترا.

- الثالث عبارة عن تطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديدات السكة لخط «الاتحاد - التفرع محطة النهضة» بطول 96 كيلومترا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أنّها انتهت من الرفع المساحي لخط «المناشي - 6 أكتوبر» ومد أعمال الجسور، فضل عن الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط «بشتيل - الاتحاد» وجار مراجعته من قبل الاستشاري العام.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أهمية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، والذي يخدم الممر اللوجيستي «القاهرة - الإسكندرية» ويخدم المواني الجافة بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات.

وأشارت إلى أنّه تم التباحث مع وفد من البنك الدولي للتعاون في تحديث نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف / بطول 125 كيلومترا، ووجّهت بسرعة النزول إلى مواقع العمل نظرا لأهمية المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان.