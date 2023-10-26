«النقل» تبحث مستجدات تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

كشف تقرير لوزارة النقل تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع وفد من البنك الدولي، موضحًا أنّ الاجتماع جاء لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد المشروعات المقترحة للتعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

وأوضح التقرير استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن المصري.

خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

أوضح التقرير، أنه تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، كما تطرقت المباحثات إلى التعاون الحالي تحديث نظم الإشارات بـخط «القاهرة / الجيزة / بني سويف» بطول 125 كيلومترا.

ونوه التقرير بأنّ هناك تعليمات بضرورة سرعة البدء في نزول الشركات إلى مواقع العمل نظرا لأهميه المشروع في زيادة معدلات السلامة والأمان، وإمكانية التعاون مع البنك الدولي في إنشاء مركز للسيطرة والتحكم للنقل السككي في مصر أو في إنشاء جهاز للنقل بصفة عامة يشتمل على النقل السككي وغيره من وسائل النقل الأخرى.