تعرف على جدول مواعيد القطارات من المنصورة إلى القاهرة بالتوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتطبيق الشتوي، اعتبارًا من اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة، عندما تصل الساعة 12 صباحًا لتصبح 11 مساءً.

جدول مواعيد القطارات من القاهرة إلى المنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها، جدول مواعيد القطارات بالتوقيت الشتوي من مدينة القاهرة إلى المنصورة، كالآتي بحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر:

- رقم 377 نوع محسن المغادرة 5 صباحًا والوصول 10:35 صباحًا.

- رقم 941 نوع مختلط المغادرة 5:15 صباحًا والوصول 8:55 صباحًا.

- رقم 379 نوع محسن المغادرة 06:15 صباحًا الوصول 11:20صباحًا.

- رقم 381 نوع محسن المغادرة 08:30 صباحًا الوصول 1:20 مساءً.

- رقم 383 نوع محسن المغادرة 10:20 صباحًا الوصول 3:15 مساءً.

- رقم 333 نوع محسن المغادرة 12:00 مساءً الوصول 3:25 مساءً.

- رقم 385 نوع محسن المغادرة 12:35 مساءً الوصول 5:40 مساءً.

- رقم 341 نوع محسن المغادرة 2:10 مساءً الوصول 7 مساءً.

- رقم 389 نوع محسن المغادرة 2:25 مساءً الوصول 8:15 مساءً.

- رقم 391 نوع روسي المغادرة 4:35 مساءً الوصول 9:35 مساءً.

- رقم 393 نوع محسن المغادرة 5:40 مساءً الوصول 10:40 مساءً.

- رقم 339 نوع محسن المغادرة 8:40 مساءً الوصول 12 صباحًا.

جدول مواعيد القطارات بالتوقيت الشتوي من المنصورة إلى القاهرة

وبحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جاء جدول مواعيد القطارات من مدينة المنصورة المتجهة إلى القاهرة بالتوقيت الشتوي كالتالي:

- رقم 378 نوع محسن المغادرة 04:55 صباحًا الوصول 09:25 صباحًا.

- رقم 334 نوع محسن المغادرة 07:10 صباحًا الوصول 11:00 صباحًا.

- رقم 380 نوع محسن المغادرة 09:00 صباحًا الوصول 1:35 مساءً.

- رقم 382 نوع محسن المغادرة 10:40 صباحًا الوصول 3:30 مساءً.

- رقم 384 نوع محسن المغادرة 12:40 مساءً الوصول 5:35 مساءً.

- رقم 386 نوع محسن المغادرة 2 مساءً الوصول 6:45 مساءً.

- رقم 336 نوع محسن المغادرة 4 مساءً الوصول 7:40 مساءً.

- رقم 388 نوع محسن المغادرة 4:25 مساءً الوصول 8:30 مساءً.

- رقم 392 نوع محسن المغادرة 6 مساءً الوصول 9:40 مساءً.

- رقم 340 نوع محسن المغادرة 7:45 مساءً الوصول 11:25 مساءً.