انطلاق فعاليات القوافل الثقافية بالبحيرة.. ورش فنية وأنشطة مسرحية (صور)

نظم قصر ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيونى بالتنسيق مع فرع ثقافة البحيرة بالمحمودية قافلة ثقافية بمدينة المحمودية، وذلك ضمن أنشطة المسرح المتنقل بفرع ثقافة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة البحيرة .

فاعليات القوافل الثقافية في البحيرة

و شهدت فعاليات القافلة الثقافية فى يومها الأول تنفيذ عدد من الورش الفنية المتنوعة منها الرسم والتلوين والتلوين على الوجه وتدوير الخامات وورش حكي واكتشاف مواهب، وأشغال يدوية وكروشيه.

ندوة توعوية في أول أيام القوافل الثقافية في البحيرة

كما تم عقد ندوة توعوية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان وأخرى تثقيفية عن المواطنة، ونفذت القافلة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالمحمودية وبحضور على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحمودية

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الانفوشى للموسيقى العربية، وقد تغنت الفرقة بمجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية والدينية وذلك وسط حضور جماهيري كبير وقد تفاعلت الجماهير الكبيرة مع الأغاني التي قدمتها الفرقة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمرارا للفعاليات والحفلات الفنية التى ينظمها فرع ثقافة البحيرة لمواطني المحافظة.