ضبط 5 صيدليات تدار بدون ترخيص وأدوية مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات بمركز رشيد أسفرت عن ضبط 140 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محلات جزارة لممارسة عملية الذبح خارج المجازر الحكومية، ومحل يبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي كوم حمادة وبدر جرى ضبط 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز انتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

ضبط أدوية بشرية مجهولة المصدر

وفي حملة تموينية مماثلة بمركز إيتاي البارود تم ضبط 280 عبوة أدوية بشرية مجهولة المصدر، و100 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحيه، 5 صيدليات بيطرية تعمل بدون الحصول على التراخيص.

كما تم ضبط 3 محلات جزارة يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية و 8 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات مخبزين سياحى يدارا بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.