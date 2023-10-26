وفد من منظمة الصحة العالمية يتفقد منشآت طبية بالعلمين تمهيدا لاعتمادها

زار فريق من منظمة الصحة العالمية، اليوم، وحدة العلمين الصحية التابعة للإدارة الصحية بالعلمين بمطروح، وذلك لعمل التقييم الخارجي والنهائي للمؤشر المركب لجودة الخدمات QSI بالوحدة تمهيدا لاعتمادهما، ضمن مشروع تطوير الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي المرحلة الرابعة، بعد أن سبق وجرى تقييم 9 وحدات صحية بمطروح ضمن الثلاث مراحل السابقة، كما جرى تحديد يوم السبت 28 -10-2023 لزيارة وحدة قرية 29 بنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام تمهيدا لاعتمادها.

وحدة السادات الصحية

كما زار فريق من منظمة الصحة العالمية وحدة السادات التابعة للإدارة الصحية بمحافظة مطروح، بغرض تقييم الوحدة تمهيدا لاعتمادها ضمن الوحدات المطابقة لمعايير الجودة، كما تم تحديد الأحد 29 -10-2023 لزيارة وحدة قرية 27 بنجر التابعة للإدارة الصحية بالحمام تمهيدا لاعتمادها.

الاهتمام بوحدات الرعاية الأساسية

أشاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بجهود جميع العاملين بالرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية المشاركة في كل المراحل السابقة، ووجه إليهم التحية لما قاموا به من جهودٍ مخلصة، في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة على مستوى جميع وحدات ومراكز صحة الأسرة، مؤكدًا ضرورة الاستمرارية في المرحلة الرابعة على نفس النهج والتميز الذي هو سمة لمديرية الصحة بمطروح في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، طبقاً لمعايير واعتمادات البنك الدولي، وبما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.