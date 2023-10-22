صحة مطروح: جراحات الشفة الأرنبية وإصلاح الحلق المشقوق لأول مرة

نجح فريق طبي بمستشفى مطروح العام، تحت إشراف الدكتور صبري شعبان مدير المستشفى، في إجراء جراحة إصلاح الشفة الأرنبة وسقف الحلق المشقوق في عملية جراحية هي الأولى من نوعها، في مجال جراحة التجميل بمستشفيات محافظة مطروح، لطفلة تبلغ من العمر 4 شهور، وذلك استمرارا لنجاحات الخطة المعدة سلفا لتوفير التخصصات النادرة بمحافظة مطروح، والتي تستهدف رفع الأعباء عن المريض بمحافظة مطروح، تحت إشراف الدكتور مبارك سالم وكيل وزارة الصحة ومتابعة الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية.

فريق إجراء الجراحة في مستشفى مطروح العام

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، اليوم، في مستشفى مرسى مطروح العام الأستاذ الدكتور عماد عفيفي استشاري جراحة التجميل والحروق، والدكتورة شيرين إسماعيل استشاري التخدير، والدكتور محمد سمير المجريسي أخصائي التخدير، وفريق قسم العمليات والداخلي بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى والجودة.

جراحات التجميل والحروق وإصلاح التشوهات الخلقية

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تواجد الدكتور عماد عفيفي استشاري جراحة عمليات التجميل والحروق يومي الأحد والثلاثاء بالعيادات المسائية بمستشفى مطروح العام، لمناظرة حالات إصلاح التشوهات الخلقية والشفة المشقوقة .

تقديم خدمات طبية متنيزة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان، أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم خدمات طبية متقدمة ومتميزة للمرضى، وإحداث نقلة نوعية بمستشفيات القطاع العلاجي بمحافظة مطروح، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين.