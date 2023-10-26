هل تتأثر مواعيد قطارات المحافظات بالتوقيت الشتوي؟ 3 اجابات تحسم الأمر 

تساؤلات عدة تدور في أذهان المواطنين، حول مدى تأثر مواعيد قطارات المحافظات بالتوقيت الشتوي، المقرر العمل به اعتبارا من اليوم الخميس، إذ تكثر التساؤلات حول موعد انطلاق القطارات اليوم، بالإضافة إلى معرفة حال قطارات الساعة الحادية عشر مع تغير الساعة، ناهيك عن مواعيد القطارات بدءا من غدا الجمعة مع التطبيق الفعلي لذلك التوقيت الجديد.

«الوطن» تقدم لقراءها خلال السطور التالية 3 إجابات وافية عن 3 أسئلة الأكثر تداولا بين المواطنين في ذلك التوقيت حول مدى تأثر مواعيد قطارات المحافظات بالتوقيت الشتوي، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصرـ عن تفاصيل المواعيد مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

مواعيد قطارات المحافظات بين التوقيتين الصيفي والشتوي

يعد الجدل الأكبر، هو مواعيد القطارات التي تنطلق في فترة تغيير التوقيت نظرا لأنه اعتباراً من اليوم الخميس سوف يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 أي 11 مساءاً، فما حال مواعيد القطارات في تلك الساعة.

ذلك الأمر حسمته هيئة السكك الحديدية، بأنه يتم اعتبار القطارات التي تقوم اليوم الخميس من محطة قيامها في المحافظات في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 وفقاً للتوقيت الصيفي.

مدى تأثر مواعيد القطارات المبكرة بالتوقيت الشتوي

فيما يوجد تأثير آخر حول قطارات المحافظات التي تكون سائرة بالطريق بالتزامن مع تغيير التوقيت الصيفي إلى الشتوي، حيث تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول النهائية.

مواعيد القطارات في التوقيت الشتوي

فيما يتم العمل بدءا من غدا الجمعة بذات مواعيد التذاكر المحجوزة حسب التوقيت الشتوي دون تأخير لها، لذا يجب على كل المسافرين ضبط ساعاتهم مع التوقيت الشتوي للوصول إلى محطتهم في التوقيت الصحيح.