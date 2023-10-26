تنبيه مهم من «الصحة» لأولياء الأمور بشأن تطعيمات المدارس

أرسلت «الهيئة العامة للتأمين الصحي» خطاباً مهما للإدارات التعليمية، بشأن تطعيمات الطلاب، مشيرة إلى أنه تلاحظ وجود رفض من أولياء الأمور غير مبرر تجاه التطعيمات، وهو ما يعني عدم معرفة بالتطعيم وفوائده، وسماع أخطاء من السوشيال ميديا، مؤكدة أن التطعيم آمن جدا وليس له أي أضرار.

تطعيم الطلاب

وأوضحت هيئة التأمين الصحي في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أن التطعيمات الخاصة بالطلاب تتضمن:

- تطعيم السحائي: هو تطعيم ضد (الحمى الشوكية) في المراحل التعليمية «KG1 أولى ابتدائي، أولى إعدادي - أولى ثانوي»

- تطعيم الثنائي: هو تطعيم ضد الدفتريا والتيتانوس، يتم إعطاءه كجرعات منشطة للصف الثاني والرابع الابتدائي، ليعطيهم وقاية من تلوث أي جرح، حتى لا يحدث تسمم مكان الجرح.

وشددت الهيئة العامة للتأمين الصحي على نشر الرسالة للتوعية على جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية، وعلى مواقع جروبات أولياء الأمور بالمدارس والإذاعة المدرسية.