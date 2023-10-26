حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات، والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ديرب نجم

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد بإزالة كلية لحجرتين بالدبش بمساحة 70 على أرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

حملات الإزالة لمن يخالف القانون بكل حزم وقوة

وتواصل رئاسة مركز ومدينه بلبيس حملات الإزالة لمن يخالف القانون بكل حزم وقوة حيث تم تنفيذ حالة إزالة شدة خشبية لصب دور أرضٍ بجلفينا 3 على مساحة 1000 متر، وتمت الإزالة الفورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي سياق متصل أزال مركز ومدينة مشتول السوق حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمُنير، والمخصصة لإنشاء محطه صرف صحي بالوحدة المحلية بالمنير، وتمت استعادة الأرض إلى وضعها وملكيتها للوحدة المحلية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر حملة لإزالة التعديات وتوسعة الطريق بشارع البحر الكورنيش، وإزالة الطبقة القديمة المتهالكة والكورنيش القديم، استعداداً لاستكمال أعمال الرصف والتطوير، ضمن خطة رئاسة المركز للعام الحالي بتكلفة 10 ملايين جنيه.