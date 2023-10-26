إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، عددًا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد بمساحة 7942 مترًا مربعًا بنطاق 5 مراكز.

وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:

- إزالة 13 حالة تعد بمساحة 3810 أمتار مربعة عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن الأسمنتية وشدات خشبية وردم حفر بالدلنجات.

- حالتا تعد بمساحة 2200 متر مربع عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض خارج الحيز العمرانى وشدات خشبية بإيتاي البارود.

- 11 حالة تعد بمساحة 1362 مترًا مربعًا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بشبراخيت.

- 3 حالات تعد بمساحة 350 مترًا مربعًا عبارة عن شدة خشبية وحصيرة خرسانية بمركز ادكو.

- حالتا تعدٍ بمساحة 220 مترًا مربعًا عبارة عن شدات خشبية، لعمل سملات خرسانية بمركز رشيد.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنّ فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لرصد كل أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي تصل إلى الحبس.

إزالة تعديات الأراضي المخالفة في البحيرة

تأتي حملات إزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.