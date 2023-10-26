إزالة 60 حالة إشغال في حي المنتزة أول بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إن الحي كثف حملاته لإزالة كافة التعديات على الطريق العام، التي تعيق حركة المارة والمركبات، وفي هذا الإطار انطلقت حملة صباح اليوم، استهدفت مزلقان فيكتوريا ومتفرعات شارع الجلاء كما انتشرت الحملة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة سيدي بشر بحري، ومحمد عوض جبريل، وخليل حمادة.

رفع 60 حالة إشغال

وأشار «سحلول» إلى أنه خلال الحملة تم رفع 60 حالة إشغال متنوعة متضمنة رسالة إعلانية مخالفة بشارع خليل حمادة، تم إزالتها على الفور، وذلك بجهود مستمرة من إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، وتتواصل الحملات على مدار اليوم حتى يتم القضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات بالشوارع نهائياً.

فرض هيبة الدولة

وأضاف رئيس حي المنتزة أول أن الإدارات المعنية بالحى تواصل عملها بحملات صباحية ومسائية حتى يتأكد المخالفين أننا لن نتهاون فى تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وإعادة الانضباط للشارع السكندري، وهذا شغلنا الشاغل وعليهم معرفة ذلك حتى لا يعرضون أنفسهم للخسارة اليومية بدفع غرامات إشغال الطريق.