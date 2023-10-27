ملاك العقارات القديمة يقدمون وثيقة لحل أزمة الإيجارات.. اعرف تفاصيلها

حصلت «الوطن» على الوثيقة الكاملة التي أعلن ملاك العقارات القديمة تقديمها أمس الخميس إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، مؤكدين أن الوثيقة تتضمن عددًا من الحلول لحل أزمة الإيجار القديم، ومنها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية للإيجار في ذلك الفترة.

ملاك الإيجار القديم

كما تضمنت الحلول المطروحة في الوثيقة بخصوص الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض السكني، يتم تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءت ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني واخضاع كافة العلاقات التجارية للاحكام العامة في القانون المدني تدريجيا، فضلا عن ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة مغلقة في مصر عن طريق تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل نهائي ومن ثم عرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض من الشقق وتخفيض أسعارها، وزيادة الإيجار سواء للمحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة بما يتناسب مع سعرها في السوق بالوقت الحالي.

ونصت الوثيقة على عدد من النقاط الهامة في قانون الإيجار القديم ومنها «خلو الرجل» وعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا في بعض القضايا الخاصة بالإيجار، فضلا عن شرح قوانين الإيجار السابقة وتحديد الأجرة، وتوقع أعداد الإيجار القديم في أكتوبر 2021.