أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الله لا يسامح آكلي أموال الناس (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم التوبة من أكل أموال الناس سواء بالحج أو العمرة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم، إنه لا بد أن نفرق بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها أكل أموال الناس.

وأوضح عثمان: «حقوق العباد أخطر من حقوق الله، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الإنسان فقير بخيل، فكل إنسان سيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة لأن كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الأول حتى لو سامحه صاحب الحق لا بد أيضا أن يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التي أكلها فيها، يعني أخذت حق أختك في أرضها لازم ترجع لها الأرض الأول وبعدها تقول لها سامحيني».