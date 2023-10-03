آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. ماذا قال الملاك والمستأجرون؟

تساؤلات عديدة من الملاك والمستأجرين حول قانون الإيجار القديم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر «حكاية وطن» حول هذا الملف، حيث أكد الرئيس بأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم يٌقدر قيمتها بحوالي «تريليون» جنيه، ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.

قانون الإيجار القديم

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، إنه يتقدم بالشكر للرئيس السيسي على فتح ملف الإيجار القديم خلال فاعلية «حكاية وطن»، ومطالبته بسرعة إيجاد حل عادل لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أنّ هناك مليوني وحدة سكنية مغلقة، يقدر قيمتها بـ«تريليون جنيه».

وطالب مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن» بأن بإصدار قرار رئاسي بسرعة تحرير الوحدات المغلقة، فضلا عن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنين من الآن، وإلزام الطرفين بتقنين تلك العلاقة بعقود انتقالية حديثة، ووجود لجنة هندسية لتقدير حالة العقار وتعويض الملاك حال وجود هلاك جزئي للعقار.

ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين

فيما قال المحامي شريف عبد السلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إنّ ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الإيجارات القديمة وتحديدا الشقق المغلقة، تعد ثروة عقارية مهملة، ولو تم استغلالها وطرحها في السوق ستحل أزمة سكن، وخاصة أن بعض الشقق موجودة في أماكن حيوية، ولذلك أنا اتفق مع الرئيس في ذلك الأمر.