وكيل «صحة المنيا» يوجه بمتابعة منافذ صرف الألبان ودفاتر الحضور بالمستشفيات

كلف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا مسؤولي التفتيش بمتابعة منافذ صرف الألبان ومراجعة دفاتر الصرف وسير العمل بالتطعيمات لتحقيق النسب المستهدفة، مؤكدا أن المديرية لا تألو جهداً من أجل تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتعامل بكل حزم تجاه أي مقصر في أداء واجبه.

تطوير وتحسين الخدمات الطبية

وعقد وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا اجتماعاً موسعاً لقيادات مديرية الصحة حيث جرى مناقشة خطط العمل ومؤشرات الأداء لكل إدارة، وكذلك الأداء الصحي بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية ومتابعة سُبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة وإمكانية استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتكريس الجهود لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

متابعة حالة الأجهزة الطبية بالمستشفيات

وجه وكيل وزارة الصحة مسؤولي العلاجي والوقائي ومكافحة العدوى والجودة والصحة المهنية بمتابعة المنشآت الصحية على مدار اليوم، وعمل دورات تدريبية مكثفة للعاملين ومتابعة حالة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وإجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من جودة الخدمات العلاجية والرعاية الصحية وكذلك الأغذية المقدمة للمرضى، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل بين الإدارات الفنية من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وجه مديرية الصحة بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمنشآت الصحية، مع وضع خطة عمل لمسئولي الرقابة بكافة الإدارات للمرور علي جميع المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.