أماكن منافذ مبادرة تخفيض الأسعار في جميع مراكز ومدن المنيا

حدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أماكن المنافذ المتحركة والثابتة بمدن المحافظة والقرى التابعة لها، ويبلغ عددها 94 منفذا، لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة ضمن مبادرة «تخفيض الأسعار».

أماكن منافذ تخفيض الأسعار في المنيا

-مركز ومدينة العدوة: 3 منافذ بشوارع البحر بجوار الكوبري القديم - أبو حمامة طريق العدوة الجديد- أبو حبشي بشارع مصطفي كامل.

-مركز ومدينة مغاغة: منفذين بشارعي الزهور وطه حسين، ومنفذ بقرية طنبدي.

-مركز ومدينة بني مزار: 5 منافذ ثابتة بالمدينة بشوارع المحكمة طريق مصر أسوان الزراعي - طريق البحر شرق المحطة - شارع ترعة أبو حسيبة، 6 منافذ بقري المركز.

-مركز ومدينة مطاي: 9 منافذ ثابتة بالمدينة منها (3) منافذ

بطريق مصر أسوان الزراعي - 4 منافذ بشارع الثورة - منفذ بشارع الرحمة خلف مسجد صلاح الدين - منفذ خلف مركز الشرطة، 8 منافذ بقري المركز.

افتتاح 12 منفذا ثابتا بمدينة سمالوط

-مركز ومدينة سمالوط: 12 منفذا ثابتا بالمدينة منها المنفذ الرئيسي بمقر الإدارة الزراعية بطريق مصر أسوان، منافذ متنوعة بشوارع المدارس - الصفصافة - الريفية - متفرعات شارع الجلاء - الشيخ أحمد - شارع عزبة الفبريقة، 3 منافذ بقري شوشة -الصليبة - البيهو، ومنفذا متحركا.

-مركز ومدينة المنيا: 11 منفذاً منها 5 منافذ ثابتة بشوارع طه حسين عبد المنعم رياض بجوار مجلس المدينة - سكة تلة- التنظيم والإدارة الحرية بجوار مدرسة السعدية، ومنفذا بمقر الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، بالإضافة إلي 5 منافذ متحركة.

-مركز ومدينة أبو قرقاص: 9 منافذ ثابتة بالمدينة بشوارع الجمهورية - الاتحاد النقيب فوزي - مكة - عمر بن الخطاب، 2 بشارع رمسيس، و8 منافذ بقري المركز، و3 منافذ متحركة.

-مركز ومدينة ملوي: منفذ رئيسي بالمدينة بشارع أبوبكر الصديق و 3 منافذ متحركة بشارع العرفاني القبلى والبحري.

-مركز ومدينة ديرمواس: منفذين بالمدينة، بشارع الجيش، وشارع الوحدة المحلية الغربي و 5 منافذ بالقري، ومنفذين متحركين.