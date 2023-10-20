وزارة الصحة توضح علاج دور نزلات البرد المنتشر.. وتوجه رسالة للمواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن علاج نزلات البرد المنتشرة بين المواطنين الفترة الحالية، وذكرت في تقرير لها أن الفترة الحالية تشهد تقلبات جوية وهذا يساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية المختلفة، لافتة إلى أن هذا التوقيت من كل عام تنتشر هذه الحالة وعلى المواطنين عدم الحصول على أى عقاقير بدون الرجوع إلى الطبيب المختص أو مقدم الرعاية الصحية.

علاج نزلات البرد المنتشرة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه لعلاج نزلات البرد يجب أن يلتزم المريض بالحصول على الراحة التام والحصول على السوائل الدافئة وفي حال عدم التحسن لمدة 5 أيام يجب الذهاب إلى الطبيب بشكل فوري، مشيرة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تحتاج الى أسبوع وأكثر للراحة وهناك مجموعة من الأدوية عدا المضادات الحيوية لعلاج الفيروسات التنفسية.

دورة تدريبية للأطباء في مستشفيات الصدر

ونظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية للأطباء داخل مستشفيات الصدر للتعامل مع الحالات المرضية خلال فصل الشتاء، للتعامل مع حالات الالتهاب الرئوي الشديدة التي تحتاج إلى دخول الرعاية المركزة، مؤكدة أنه قام بالتدريب نخبة من أساتذة الرعاية المركزة والتخدير والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني).