محافظ الأقصر يسلم 186 حالة منحة مشروعات التمكين الاقتصادي.. 25 ألف لكل فرد

شهد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، فاعلية تسليم منحة مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وسلم المحافظ 186 حالة من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بقرى حياة كريمة ومختلف القرى بمحافظة الأقصر، مبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة كمنحة لا ترد ضمن مشروعات التمكين الإقتصادي التي ينفذها برنامج فرصة بالتعاون مع مؤسسة الاورمان بمحافظة الأقصر.

تحقيق تمكين اقتصادي

أشاد المحافظ بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المستحقة وكذلك الدور التنموي لمؤسسات المجتمع المدني مشيراً إلى ضرورة استغلال المنحة المقدمة من برنامج فرصة بالتعاون مع الأورمان في تحقيق تمكين اقتصادي للفئات المستهدفة اقتصاديا، من خلال مشروعات إنتاجية مدرة للدخل للتحول من الحماية إلى الإنتاج.

15 مليون جنيه مصري

وقال مصطفى عيد، منسق برنامج فرصة بمحافظة الأقصر، انه جرى تخصيص مبلغ 15 مليون جنيه مصري لعدد 600 مستفيد من برنامج فرصة بمحافظة الأقصر، تسلم منهم اليوم، مبلغ 4 مليون و650 ألف جنيه مصري لعدد 186 مستفيد، مشيراً إلى أن مؤسسة الأورمان ستتابع تنفيذ المنحة واستغلالها في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي لاستفادة آلاف الأفراد ومئات الأسر منها وذلك استكمالاً لمشاريع تنمية الأسرة، وبهدف تحفيز المستفيدين من المنحة على العمل والتحول من الاتكالية إلى الاعتماد على الذات والاستقلال المالي.

شهدت الفعالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر والعميد إبراهيم كمال، مدير فرع مؤسسة الأورمان بالأقصر، ومصطفى عيد، منسق برنامج فرصة بالمحافظة.