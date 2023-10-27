في ذكرى ميلاد لولا صدقي.. كيف دخلت «شريرة السينما المصرية» عالم الفن؟

«شريرة السينما المصرية»، لقب لازمها طول حياتها، إذ قدمت العديد من الأفلام التي جسدت فيها أدوار الشر ببراعة، جعلتها تنال قاعدة شعبية وجماهيرية عريضة، وفي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة لولا صدقي الـ100، نستعرض فيما يلي، لمحات من حياتها.

رفضت أسرتها دخولها الفن

أرادت لولا الالتحاق بعالم الفن، إلا أنّ عائلتها رفضت دخولها التمثيل، لكن الفكرة ظلت في عقلها ولم تغب عن بالها أبدًا، ثم تزوجت لمدة عام وانفصلت عن زوجها، وفي ليلة طلاقها، ذهبت لأحد الملاهي الليلية التي كانت تغني به شقيقتها في منطقة المهندسين، وغنت وهي غائبة عن وعيها، فرآها صاحب الملهى، وعرض عليها أنّ تعمل لديه بسبب جمالها الشديد.

وافقت الفنانة الراحلة على العمل، وبدأت في مسيرتها الفنية كراقصة ومطربة تغني باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وساعدتها طلاقتها في اللغتين، على الالتحاق بالسينما فيما بعد.

زيجات الفنانة لولا

تزوجت الفنانة الراحلة 9 مرات، بينهم محمد راغب رسام الأفيشات، لكن سرعان ما انفصلا، ثم تزوجت من المصور جياني دالمانو بعد إشهار إسلامه، ومن بين زيجاتها شاب ثري وكان يحبها كثيرا، وعندما زادت بينهما الخلافات، طلقها 3 مرات، لتتزوج شخصا كمحلل.

وكان آخر زيجات الفنانة الراحلة، رجل أعمال أرمني التقت به في لبنان، وبعدها سافرا للعيش في روما حيث توفيت ودفنت هناك.