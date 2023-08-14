بالذكرى الثالثة لوفاتها.. حكاية 3 زيجات في حياة شويكار أبرزها فؤاد المهندس

تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض منذ 3 سنوات كاملة، التي رحلت تاركة وراءها مسيرة فنية طويلة، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة سواء على المستوى الدراما والسينما والمسرح.

الذكرى الثالثة لوفاة شويكار

تزوجت الفنانة شويكار من المهندس حسن نافع وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله، وبعد ذلك أصيب زوجها بمرض خطير وتوفي بعد زواج دام سنتان.

شويكار وفؤاد المهندس

لكنها قابلت بعد ذلك حب عمرها، وبدأت رحلتها مع التمثيل وأثناء عرض مسرحية «أنا وهو وهى»، حيث طلب منها الفنان فؤاد المهندس الزواج ووافقت، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا ثم تطلقا، وتزوجت بعد ذلك مرة أخرى ولكنها لم تتحدث عن تلك الزيجة.

أهم أعمال شويكار

قدمت الفنانة شويكار خلال مسيرتها الفنية أكثر من 170 عمل فني، أبرزهم على مستوى السينما: «حبي الوحيد، الزوجة 13، عروس النيل، صاحب الجلالة، المجانين في نعيم، إعترافات زوج، أمير الدهاء، اقتلني من فضلك، أجازة بالعافية، الراجل ده هيجنني، أجازة غرام، مطاردة غرامية، سفاح النساء، إنت اللي قتلت بابايا، أمريكا شيكا بيكا، كلمني شكرًا».